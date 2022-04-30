Россия принудительно депортировала через границу большое количество мирных жителей и держит их в качестве заложников.

Москва пыталась обменять гражданских украинцев на российских военных, что запрещено Женевской конвенцией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук, пишет BBC.

По ее словам, Украина отказалась и призвала Россию вернуть гражданских украинцев.

Появляется все больше доказательств того, что Россия принудительно вывезла за границу большое количество мирных жителей после вторжения в Украину в феврале. Верещук отметила, что их используют как заложников.

"Поэтому они захватили всех этих заложников - гражданских, женщин, работников местных советов, чтобы попытаться их использовать. Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и СИЗО в Курске, Брянске, Рязани, Ростове", - сказала вице-премьер.

По ее словам, Россия также затянула с возвращением гражданских женщин. "Мы вытаскиваем женщин почти тисками. Сейчас мы отказываемся проводить обмен без женщин в списке. Таким образом мы пытаемся спасти наших женщин и мирных жителей", - сказала Верещук.

Во время последнего обмена девять мирных жителей были возвращены обратно с тяжелыми ранениями, включая ампутации, проведенные в России.

"В этом обмене были тяжело ранены – ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы. Были явные признаки пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасные", – рассказала Верещук.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля состоялся очередной обмен пленными. Из российского плена освободили 45 украинцев. Из них 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены), а также 12 гражданских.

Ранее состоялся шестой обмен пленными, в рамках которого были освобождены 19 украинских граждан: 10 военных и 9 гражданских.

Перед этим состоялся пятый обмен: было освобождено 60 военных и 16 гражданских украинцев.

В российском плену сейчас находятся около тысячи гражданских украинцев, половина из которых женщины, и 700 военных. Украина требует от РФ отпустить и передать украинской стороне гражданских без всяких условий.

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