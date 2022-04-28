Пять украинцев, вернувшихся из плена, ранены, отметила вице-премьер.

В четверг, 28 апреля, состоялся очередной обмен пленными.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", - сообщила Верещук.

Ранее состоялся шестой обмен пленными, в рамках которого были освобождены 19 украинских граждан: 10 военных и 9 гражданских.

Перед этим состоялся пятый обмен. Было освобождено 60 военных и 16 гражданских украинцев.

В русском плену сейчас находятся около тысячи гражданских украинцев, половина из которых женщины, и 700 военных. Украина требует от РФ отпустить и передать украинской стороне гражданских без всяких условий.

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