Из них одна женщина-офицер и 9 гражданских женщин.

Сегодня состоялся третий обмен пленными: освободили 12 военных и 14 гражданских.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер", - отметила она.

По словам Верещук, также освободили 14 гражданских, в том числе 9 женщин.

"Всего 26 наших людей", - уточнила министр.

Как сообщал УНИАН, первый полноценный обмен военнопленными состоялся 24 марта - Украина вернула 10 наших военнослужащих в обмен на 10 оккупантов. В РФ вернулись 11 гражданских российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой вернулись 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный.

1 апреля состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Его провели после переговоров по приказу президента Владимира Зеленского. Среди тех, кого освободили, было 15 женщин. Над организацией последующих обменов сейчас тщательно работают.

Вас также могут заинтересовать новости: