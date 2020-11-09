Преступник взял их с собой на нападение.

В соцсетях опубликовали фотографии тетради, которую вел убийца из Кривого Рога Тарас Усенко. В сети ее назвали «тетрадь смерти».

Читайте такжеРезня в Кривом Роге: нападавшему сообщили о подозренииКак сообщает сайт «Весь Кривой Рог», эту тетрадь убийца взял с собой на массовое нападение на прохожих 7 ноября.

«Эти знаки могут быть понятны лишь психопату..., но, руководствуясь этими каракулями, злодей убил двоих мужчин и ранил восьмерых», – говорится в сообщении.

Также упоминаются слова одного из соседей убийцы, который рассказал, что Усенко всегда был улыбчивым и приветливым, а 7 ноября «с угрюмым видом прошел мимо».

Резня в Кривом Роге: что произошло

7 ноября в Кривом Роге около 15:20 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, среди пострадавших – 8-летний ребенок.

Нападавшего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

По информации МВД, нападавший рассказал, что убить людей ему приказал «голос».

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Автор: Катерина Шварц