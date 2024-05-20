Дмитрий Лазуткин анонсировал создание электронного документа для всех военнообязанных.

Если военнообязанным украинцам не удалось обновить свои данные в приложении "Резерв+", они должны обратиться в сервисный центр приложения, пояснил в эфире телемарафона Дмитрий Лазуткин - спикер Минобороны Украины.

"Давайте не забывать, что перегрузка имела место и надо признавать этот факт. Многие решили попробовать что-то новое, в том числе и многие действующие военнослужащие захотели узнать, как оно работает. У нас даже есть отзывы от сержантов или офицеров, которые отображаются как в "Розыске", или просто не могут обновить данные. Но это технические моменты, которые можно решить - надо обратиться в свой ТЦК или ЦПАУ. Нужно понимать, что в ТЦК и ЦПАУ вносились данные из бумажных карточек, где было все внесено от руки и человеческий фактор здесь присутствует", - сказал Лазуткин.

Он также добавил, что не стоит волноваться, если после обновления данных у вас появляется другой статус - этот вопрос можно решить.

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"Когда человек обновляет свои данные, то туда подтягивается информация из реестра "Оберіг". И соответственно, там могут быть устаревшие или ошибочные данные. Для этого и надо обратиться в ТЦК, СП или сервисный центр. И это будет решаться", - пояснил Лазуткин.

По словам представителя Минобороны, сейчас министерство работает над тем, чтобы ввести электронный документ военнообязанного.

"Учитывая то, что военно-учетные документы надо носить всем военнообязанным с 18 мая, обновить данные должны все в течение 60 дней. Соответственно, за это время появится электронный документ в "Резерв+", который можно будет показать работникам полиции, ТЦК, СП или пограничникам", - отметил Лазуткин.

Он также прокомментировал запуск Министерством обороны электронной очереди, которая должна разгрузить ТЦК и СП.

"Электронная очередь - это пилотный проект этого уикенда, который запустило Минобороны, чтобы упорядочить процесс, откликаясь на предыдущие жалобы людей, которые не могли длительное время попасть в ТЦК. Сейчас он будет масштабироваться, в эти выходные было 19 таких ТЦК, где работала электронная очередь. В то же время с появлением возможности обновления своих данных в "Резерв+" и в ЦПАУ уже можно говорить, что ТЦК разгрузились и людей там стало меньше", - сказал Лазуткин.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее Дмитрий Лазуткин сообщил, что уже около 260 тысяч украинских граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв+". Он также добавил, что через приложение в 80 раз больше людей обновили данные, чем это было сделано через ЦПАУ.

Кроме того, накануне Минобороны дало разъяснение - что изменилось для военнообязанных с 18 мая, когда вступил в силу обновленный закон о мобилизации.

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