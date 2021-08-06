Выявлен механизм легализации средств, полученных от противоправной предпринимательской деятельности в оккупированном Крыму.

Разоблачена группа лиц, которые в оккупированном Крыму организовали предоставления санаторно-курортных услуг, в том числе для лечения и оздоровления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, судей и госслужащих РФ.

Как сообщает пресс-служба

Киевской городской прокуратуры, разоблачена группа лиц, которые предоставляли незаконные услуги ряду страховых компаний по формированию активов путем заключения "фиктивных" сделок по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа Украины с целью сокрытия стойкой финансовой несостоятельности этих компаний.

Отмечается, что организатору и его сообщнице, которые на "подконтрольных" людей зарегистрировали ряд компаний, осуществляющих деятельность на фондовом рынке Украины и в дальнейшем заключающих "фиктивные" сделки по купле-продаже ОВГЗ со страховыми компаниями, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины.

Также в прокуратуре отмечают, что в рамках указанного производства проведены обыски, в ходе которых выявлена документация, электронные файлы и другие доказательства, которые позволили выявить еще одну преступную схему, связанную с противоправной предпринимательской деятельностью на временно оккупированной территории Автономной республики Крым. "Полученные документы и записи свидетельствуют, что граждане Украины организовали в оккупированном городе Саки предоставление санаторно-курортных услуг, в том числе для лечения и оздоровления военнослужащих Вооруженных сил РФ, судей и госслужащих РФ", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что денежные средства, полученные в качестве дохода от указанной деятельности, участники незаконной схемы переправляли на материковую территорию Украины, где с помощью конвертационного центра осуществляли их обналичивание и в дальнейшем легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа Украины с использованием финансовых компаний, в том числе вышеупомянутой страховой компании.

В прокуратуре отмечают, что продолжается комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на фиксацию преступной деятельности этой группы и установление всех лиц, которые к ней причастны.

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Автор: Надя Пришляк