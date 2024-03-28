Угрозу рассмотрели на неотложном заседании Совета обороны столицы.

В Киеве заговорили об угрозе вторжения российских диверсионно-разведывательных групп и агентов вражеских спецслужб с целью дестабилизации ситуации в столице Украины.

Этот вопрос рассмотрели на неотложном заседании Совета обороны города Киева. Были приняты новые решения по безопасности относительно дальнейшей жизни столицы, акцентирует КГВА.