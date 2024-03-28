В Киеве заговорили об угрозе вторжения российских диверсионно-разведывательных групп и агентов вражеских спецслужб с целью дестабилизации ситуации в столице Украины.
Этот вопрос рассмотрели на неотложном заседании Совета обороны города Киева. Были приняты новые решения по безопасности относительно дальнейшей жизни столицы, акцентирует КГВА.
"Не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице", - говорится в сообщении ведомства.