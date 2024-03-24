Путин - патологический лжец, отметил Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на попытки Путина привязать к Украине теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Как он отметил, Путин "отчаянно пытается" как-то увязать Украину или другие западные государства с массовой стрельбой в Подмосковье, хотя этому нет никаких доказательств.

"Путин лгал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийствах Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 году и многих других критиков, о российских военных, оккупировавших Крым, о сбитии MH17 и планах вторгнуться в Украину - вот несколько примеров из очень, очень длинного списка. Путин - патологический лжец", - написал Кулеба в соцсети X (Twitter).

Министр призвал не позволять Путину и его приспешникам обманывать:

"Их единственная цель - побудить больше россиян гибнуть в их бессмысленной преступной войне против Украины, а также привить еще больше ненависти к другим нациям, не только к украинцам, но и ко всему Западу".

Теракт в "Крокус Сити Холле" - кто причастен

Напомним, вице-президент США Камала Харрис заявила, что Америка в курсе, кто по всем признакам причастен к теракту в "Крокус Сити Холле". И это не Украина, как пытается убедить Путин.

Комментируя безосновательные обвинения относительно связей террористов с Киевом, она сказала: "Нет никаких доказательств (против Украины - УНИАН), и на самом деле мы знаем, что ИГИЛ-К, по всем признакам, несет ответственность за то, что произошло".

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