Более 4,5 миллионов оказались под угрозой потери водоснабжения из-за повреждения водопровода и электросетей.

В результате действий российских оккупантов жители десятков украинских городов частично или полностью не имеют доступа к питьевой воде.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram.

"На сегодня в Украине почти 1,5 миллиона человек остались без доступа к водопроводной воде и свыше 4,5 миллионов оказались под угрозой потери водоснабжения из-за повреждения водопровода и электросетей", - написала Денисова.

Так, она отметила, что из-за активных боевых действий в населенных пунктах на востоке Украины возникла угроза уничтожения системы водоснабжения.

Отключения электроэнергии привели к остановке водяных насосов, а поврежденные в результате обстрела трубопроводы нарушили подачу воды.

"Люди вынуждены использовать воду из грязных источников – рек, озер и даже луж, что приводит к заражению опасными инфекционными заболеваниями", - подчеркнула омбудсмен.

Также она отметила, что от водоснабжения отрезаны крупные города Донецкой и Луганской областей. Кроме того, 340 тысяч человек могут остаться без воды, если пересохнет водохранилище в Горловке Донецкой области.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Агрессор пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 20 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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