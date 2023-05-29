Введение Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой поддержали более 300 нардепов.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9278, согласно которому 8 мая будет считаться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов.

Об этом по результатам заседания парламента сообщил нардеп Ярослав Железняк. "С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов", - отметил он.

По словам Железняка, за принятие соответствующего законопроекта за основу и в целом проголосовало 317 народных избранников.

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Как сообщал УНИАН, с 2015 года 8 мая в Украине отмечали День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в Украине 9 мая Дня Европы - праздника единства всех европейцев, уничтоживших нацизм.

Зеленский также подал на рассмотрение парламентариев законопроект, предусматривающий установление в Украине 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов.

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