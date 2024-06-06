Важным вызовом для экономики стала мобилизация специалистов в ряды Вооруженных сил.

Министерство экономики уделит больше внимания программам переквалификации украинцев, которые остаются в тылу, на профессии, которые пользуются максимальным спросом. Прежде всего, речь идет о женщинах, они уже овладевают когда-то сугубо "мужскими" профессиями.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщила пресс-служба Минэкономики.

По ее словам, на сегодня для украинской экономики есть два критически важных вызова - это энергетические проблемы и нехватка рабочей силы.

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Свириденко напомнила, что из-за российских обстрелов Украина потеряла часть генерирующих мощностей и сейчас происходят отключения света по всей стране, от которых страдает, как бизнес, так и простые граждане.

Еще одним важным вызовом для экономики стала, как отметила Свириденко, мобилизация специалистов в ряды ВСУ.

"Нам сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации украинцев, которые остаются в тылу, на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то сугубо "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов - таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов - это главные вызовы для правительства на рынке труда. ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации, как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса", - отметила чиновница.

Экономика военного времени

Ранее Свириденко заявила, что в целом экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени. Вместе с тем высокие риски безопасности, очередное повреждение энергетических объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров и дальше негативно давили на ВВП.

По ее словам, в апреле продолжалась тенденция восстановительного роста экономики, которая была поддержана рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности. Положительные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле. Промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность.

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