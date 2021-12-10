Обвиняемый под видом строительных материалов планировал перемещать героин, скрывая его между склеенными листами фанеры.

Гражданин Турции приговорен к девяти годам заключения за контрабанду 221 кг героина в Европейский Союз.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что при публичном обвинении Закарпатской областной прокуратуры гражданин Турции приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, а также контрабанду партии героина в особо крупных размерах в составе преступной группировки (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины).

Читайте такжеВо Львове будут судить граждан Турции за контрабанду тонны героина"В суде прокурор доказал, что обвиняемый наладил канал поставки наркотиков на территорию ЕС. Под видом строительных материалов иностранец планировал перемещать предварительно приобретенный героин, скрывая его между склеенными листами фанеры. Для этого нанял перевозчика, которому не сообщил о фактическом содержимом груза. Обвиняемый действовал в составе организованной преступной группы, куда входили еще двое иностранцев, личности которых пока не установлены", – рассказали в прокуратуре.

Сейчас прокуратура готовится обжаловать приговор суда, настаивая на лишении свободы лица на 12 лет с конфискацией имущества.

В ОГП напомнили, что в ноябре 2019 года сотрудники таможенного поста "Ужгород" в автомобиле со стройматериалами обнаружили скрытую контрабанду – в 188 листах фанеры содержались 376 пакетов с героином. Эксперт установил, что масса наркотиков – более 221 кг.

Ранее стало известно, что во Франции задержали судно по подозрению в перевозке наркотических веществ, на борту, в частности, находился гражданин Украины.

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Автор: Таня Поляковская