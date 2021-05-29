Против правонарушителя открыто уголовное производство.

На Сумщине пограничники задержали мужчину, который незаконно перемещал из России товары военного назначения.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы,

недалеко от границы с РФ, в районе населенного пункта Пушкарное, пограничный патруль обнаружил гражданина Украины с тремя коробками за спиной, который шел со стороны украинско-российской границы.

Проверив участок границы, пограничники обнаружили, что гражданин нарушил режим пересечения государственной границы, а также нашли еще семь аналогичных коробок. Осмотрев содержимое всех коробок, правоохранители обнаружили в них большое количество товаров военного назначения, используемых в военной авиации и радиолокации.

О правонарушении пограничники сообщили сотрудникам УСБУ в Сумской области.

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Сейчас 48-летний житель города Сумы задержан. За незаконное пересечение государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.

Следователями СБУ открыто производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Виктория Токарева