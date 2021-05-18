По состоянию на 8 утра уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром.

Крупную партию контрабанды задержали в Николаевском порту. Тонны товара – обувь, спортивные костюмы, купальники, парфюмерия, автозапчасти и тому подобное пытались незаконно провезти на территорию Украины под видом цемента.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, контрабандный груз прибыл в Украину иностранным судном через Николаевский порт. Сверху судно действительно было загружено цементом, под которым спрятали более ценный товар - всего 13 тонн.

Как отмечается в сообщении, незаконный груз обнаружили 17 мая в ходе реализации оперативной информации пограничники Херсонского и Одесского отрядов во взаимодействии с Региональным управлением Морской охраны Госпогранслужбы и следователями СБУ.

По состоянию на 8 утра уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром. "После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена сумма оценки товаров", - говорится в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая