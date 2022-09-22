Вчера в рамках обмена пленными с РФ были освобождены командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявляет, что пятеро освобожденных из плена украинских командиров будут проживать в Турции в комфортабельных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Буданов сказал на брифинге относительно возвращения защитников Украины из российского плена, отвечая на вопрос об условиях пребывания пятерых украинских командиров в Турции.

"Относительно условий, в которых они находятся, - подождите определенный промежуток времени. Обязательно эти люди появятся в публичном пространстве. Они сами смогут все объяснить и, думаю, показать", - отметил Буданов. Видео дня

По его словам, украинские воины будут жить в частном доме.

"Я там был. Это довольно приличные условия. Скажем так. Чтобы вы понимали, во-первых, это частный дом. Это никакая не тюрьма. Не какая-то там яма, как возможно кто-то себе представляет. Это достаточно комфортабельное место жительства. Не пребывания, а проживания", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что освобожденные из плена командиры будут находиться в Турции "некоторый промежуток времени".

"Вот именно такие формулировки", - добавил Буданов.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что два дня назад состоялся разговор президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Это личная договоренность, личные гарантии, и я хочу еще раз отметить и личное участие президента Эрдогана в том, что произошло, и, в первую очередь в том, что он предоставил гарантии безопасности, гарантии пребывания наших граждан на территории Турции", - сказал Ермак.

Он отметил, что речь идет о самом высоком уровне, и что все время происходит общение между украинской и турецкой сторонами.

"Я общаюсь с советником господина Эрдогана Ибрагимом Калином, и мы вместе с господином Будановым практически каждую неделю общаемся с руководителем разведки, с господином Хаканом (Хакан Фидан - УНИАН)", - сказал Ермак.

Освобождение военных Украины из российского плена

21 сентября из российского плена вернули 215 защитников Украины. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. Он уже дал следствию все возможные показания. Также Украина обменяла еще 55 российских пленных.

Кроме того, из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали территориальную целостность Украины. Отмечалось, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Президент Владимир Зеленский заявил, что среди освобожденных – 108 бойцов "Азова", а всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя, восемь – ранены во время российского теракта в Оленевке.

В частности, были освобождены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Зеленский, среди обменянным есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Оленевке на Донбассе.

По словам генпрокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.

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