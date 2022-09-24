Екатерина Полищук поделилась своими эмоциями в социальных сетях.

Екатерина "Пташка" Полищук, которую удалось вызволить из русского плена, впервые рассказала о своем состоянии и планах на будущее. Медик из "Азовстали" находилась в неволе с мая.

На своей странице в Instagram "Пташка" опубликовала новое фото и обратилась к подписчиков.

Полищук отметила, что не прекратит улыбаться. Она поблагодарила всех, кто боролся за ее свободу и добавила, что "зализывает раны" и готовится снова работать.

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"Спасибо всем и каждому за теплые слова поздравлений и поддержки. Спасибо за борьбу за мою свободу. Зализываем раны и в строй. Если перестану улыбаться-я умерла. А я жива. Я в Украине. Мы сделали это вместе. Но это только начало!"— написала "Пташка".

Также парамедик показала фото "из прошлого".Судя по всему, тот снимок был сделан до плена и событий на "Азовстали".

Освобождение "Пташки" из плена рашистов: что нужно знать

21-летняя волонтер "Пташка" стала известной, когда сетью начались распространяться видео, на которых девушка пела и поднимала настроение защитникам Мариуполя в перерывах между боями. Юная защитница является актрисой народного драматического театра-студии, поэтессой, исполнительницей классических арий и патриотической классики. Полищук была на "Азовстали" в Мариуполе, в мае она попала в плен вместе с защитниками города и другими медиками.

В августе мама "Птички" сообщила, что ее дочь находится в колонии в Оленевке. 16 сентября в соцсетях РФ появились видео с Полищук. Рашисты называла ее снайпером, хотя она - парамедик.

22 сентября стало известно, что Украина вернула из русского плена 215 защитников. Освобождены пятеро наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" с 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову. Также вернулась Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Украина обменяла героев на кума Путина Медведчука. Он уже дал все возможные показания следствию. А пятерых наиболее известных командиров удалось обменять на 55 русских пленных.

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