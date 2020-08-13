цей матеріал доступний українською

Сенцов назвал Лукашенко "кровавым тараканом"

15:10, 13 августа 2020
Общество
213 0
Подчиненные кровавого таракана гребут людей с улиц только за то, что они там вообще ходят, заявил режиссер / УНИАН

Украинский режиссер и бывший кремлевский пленник Олег Сенцов отреагировал на незаконное задержание белорусскими силовиками украинских граждан.

Об этом он написал в Facebook.

Читайте такжеЗеленский в протестах в Беларуси: мы с вами это проходили

«Подчиненные кровавого таракана гребут людей с улиц только за то, что они там вообще ходят. А если ты пытаешься что-то снимать или бороться свою свободу, то с тобой обращаются еще жестче», - заявил режиссер.

Сенцов надеется, что с нашими гражданами все будет хорошо, а тиран белорусского народа повторит судьбу Чаушеску.

Скриншот

Задержание украинский в Беларуси: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter