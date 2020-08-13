Сенцов назвал Лукашенко "кровавым тараканом"
15:10, 13 августа 2020Общество
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Сенцов надеется, что с украинскими гражданами, которых незаконно задержали в Беларуси, все будет хорошо.
Подчиненные кровавого таракана гребут людей с улиц только за то, что они там вообще ходят, заявил режиссер / УНИАН
Украинский режиссер и бывший кремлевский пленник Олег Сенцов отреагировал на незаконное задержание белорусскими силовиками украинских граждан.
Об этом он написал в Facebook.
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«Подчиненные кровавого таракана гребут людей с улиц только за то, что они там вообще ходят. А если ты пытаешься что-то снимать или бороться свою свободу, то с тобой обращаются еще жестче», - заявил режиссер.
Сенцов надеется, что с нашими гражданами все будет хорошо, а тиран белорусского народа повторит судьбу Чаушеску.
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Задержание украинский в Беларуси: что известно
- Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске.
- Против них открыли уголовное дело по статье о массовых беспорядках. У правозащитницы, к которой вселились задержанные в Минске украинцы, провели обыск.
- Сегодня в отечественном МИД из-за последних событий призвали украинцев не посещать Беларусь. Между тем Офис президента потребует от Беларуси скорейшего освобождения незаконно задержанных граждан.
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