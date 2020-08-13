Протесты в Минске: у Зеленского заявили, что будут требовать от Беларуси освобождения задержанных украинцев

Ермак убежден, что Украина и Беларусь - хорошие друзья и партнеры.

Украина обратится к белорусским властям с требованием немедленного освобождения задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом заявил его руководитель Андрей Ермак.

Он отметил, что для задержания украинцев не было законных оснований - они не нарушали законы Беларуси и не принимали участия в протестных акциях.

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"Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения - базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо", - заявляет Ермак.

В ОП говорят, что через МИД устанавливают всех украинцев, которых могли задержать в Беларуси в последние дни. В то же время Ермак убежден, что Украина и Беларусь имеют добрососедские отношения.

"Мы гораздо больше, чем просто соседи, - мы всегда были хорошими друзьями и партнерами", - сказал он.

Задержание украинцев в Беларуси: что известно

Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске.

Против них возбудили уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

У правозащитницы, У которой поселились задержанные в Минске украинцы, провели обыск.

Сегодня в отечественном МИД за последних событий призвали украинцев не посещать Беларусь.

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