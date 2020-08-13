У правозащитницы, к которой вселились задержанные в Минске украинцы, провели обыск (видео)

Местонахождение украинцев на данный момент неизвестно.

В Минске прошел обыск у правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались задержанные украинские волонтеры и правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

Об этом на своей странице в Facebook cообщила член правления благотворительной организации "Восток SOS", координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая.

"У правозащитницы Татьяны Ревяко проходит обыск. Обыск связан с задержанием украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева, в рамках дела по статье 293 УК РБ. Они останавливались у Ревяко на время пребывания в Минске", - сообщила она.

По данным Дворецкой, в результате получасового обыска, сотрудники Следственного Комитета по городу Минску изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны и паспорт Васильева.

Читайте также"Уйди красиво, пока не поздно": белорусская писательница из Украины эмоционально обратилась к Лукашенко

По ее мнению, задержание украинцев связано с тем, что Реуцкий заснял на телефон задержание прохожего силовиками. В свою очередь в МИД Беларуси причиной задержания называют работу без аккредитации. Однако Дворецкая подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.

Местонахождение украинцев на данный момент неизвестно.

Напомним, вчера вечером стало известно, что в Минске задержали двух украинских волонтеров.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram