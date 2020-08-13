У правозащитницы, к которой вселились задержанные в Минске украинцы, провели обыск (видео)
В Минске прошел обыск у правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались задержанные украинские волонтеры и правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев.
Об этом на своей странице в Facebook cообщила член правления благотворительной организации "Восток SOS", координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая.
"У правозащитницы Татьяны Ревяко проходит обыск. Обыск связан с задержанием украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева, в рамках дела по статье 293 УК РБ. Они останавливались у Ревяко на время пребывания в Минске", - сообщила она.
По данным Дворецкой, в результате получасового обыска, сотрудники Следственного Комитета по городу Минску изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны и паспорт Васильева.
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По ее мнению, задержание украинцев связано с тем, что Реуцкий заснял на телефон задержание прохожего силовиками. В свою очередь в МИД Беларуси причиной задержания называют работу без аккредитации. Однако Дворецкая подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.
Местонахождение украинцев на данный момент неизвестно.
Напомним, вчера вечером стало известно, что в Минске задержали двух украинских волонтеров.
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- Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.
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