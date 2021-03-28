Днем силовики начали задерживать протестующих.

По меньшей мере 245 человек задержали 27 марта на акциях протеста в Беларуси.

Об этом свидетельствуют актуальные данные белорусского правозащитного центра "Весна", который собирает информацию о задержанных участниках и участницах акции, а также информацию о задержаниях и обысках в регионах.

Читайте такжеВ Беларуси с прошлой весны открыли более 140 политических дел против женщин - правозащитникиБольшинство людей задержали в столице, Минске.

"Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы в телеграм-каналах к участию в этот день в несанкционированных мероприятиях. После 14:00 в районе площади Бангалор, во дворах и на соседних улицах начались точечные задержания", - говорится в сообщении центра.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

27 марта в Минске был объявлен митинг у площади Бангалор. Ожидалось, что он станет первым массовым протестом против режима Александра Лукашенко в 2021 году. На улицах столицы с утра были колонны военной техники и омоновцы.

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Автор: Катерина Комолова