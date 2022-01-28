Военнослужащий Александр Буганов защищал Украину, когда Россия вторглась на Донбасс и прошел плен оккупантов.

Военнослужащий Александр Буганов, которого застрелил в Днепре нацгвардеец Артем Рябчук защищал Украину на Донбассе, когда началась АТО, прошел Иловайск и был в плену оккупантов.

Старший лейтенант Александр Буганов был начальником караула и именно в его смену, 27 января, произошла трагедия. Буганов был кадровым военным. По словам его друга, мужчина служил в ВСУ еще до 2014 года, сообщает OBOZREVATEL.

"Мы вместе работали в воинской части 3056 в Херсоне. Я уволился, а он остался. Потом их отправили в АТО на Донбасс. Александр был в Иловайске, попал в плен. Я никогда не расспрашивал его о том времени, проведенном в плену. Для него это была тяжелая тема, поэтому мы не разговаривали об этом", – рассказал его товарищ.

После возвращения Александр остался в армии, но перевелся в другую часть Днепра.

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Любимым увлечением Александра были мотоциклы. Мужчина мог целыми днями пропадать в гараже, ремонтируя их. На его странице в Facebook много фотографий с байком. Также он любил походы и осенью 2021 года поднялся на Говерлу.

"Он был очень позитивным и веселым человеком, любил пошутить. Я не верю тому, что рассказывают о каких-то якобы неуставных отношениях в их части. Он не из таких людей. Он настоящий мужчина и военный", – отметил его товарищ.

Александр Буганов был женат. Без отца остались две маленькие дочки.

Как сообщал УНИАН, в Днепре на заводе "Южмаш" 27 января около 4 часов утра солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял военнослужащих Национальной гвардии. Пять человек погибли (в том числе одна женщина), еще за жизнь пятерых человек в больнице борются врачи.

Артема Рябчука полиция задержала через несколько часов после расстрела, он не оказывал сопротивления. После чего в деталях рассказал как расстреливал сослуживцев.

Рябчук родом из Одесской области, рос в верующей семье. У парня остались мама и старшая сестра.