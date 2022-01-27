Также компенсацию получат пятеро раненых в результате обстрела, которые сейчас находятся в двух больницах Днепра.

Семьям пяти погибших в Днепре военнослужащих Национальной гвардии, расстрелянных нацгвардейцем Артемием Рябчуком на территории завода "Южмаш", государство выплатит по 1,8 млн грн компенсации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал командующий НГУ Николай Балан.

"Они погибли при исполнении служебных обязанностей. Государство полностью берет на себя захоронение погибших и выплатит их родителям или детям около 1,8 млн грн", - сказал генерал.

По его словам, пяти раненым, которые сейчас находятся в двух больницах Днепра, также будет оказана материальная помощь. Деньги на эти цели, как отметил Балан, перечислены на воинскую часть, где служат нацгвардейцы.

Расстрел в Днепре: что известно

Как сообщал УНИАН, около 4 часов утра 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ.

В результате погибли 5 человек, в частности, женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Читайте также"Молодые и жизнерадостные": журналисты узнали подробности об убитых в Днепре (фото, видео)Впоследствии правоохранители задержали нацгвардейца в городе Подгороднее Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК Украины) начато уголовное производство. Также расследуется дело о служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК.

В ГБР рассматривают несколько версий события.

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