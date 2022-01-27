Отставка последовала после кровавой бойни, устроенной солдатом-срочником Артемием Рябчуком.

Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила спикер Министерства внутренних дел Елена Матвеева. "Да, подал в отставку", - отметила она.

Во время брифинга в Днепре Балан заявил, что написал рапорт на имя министра внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего НГУ.

"Учитывая то, что за любые действия, как хорошие, так и нехорошие, несет ответственность командующий, я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией", - сказал Балан.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

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По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.