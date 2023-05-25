В Департаменте транспортной инфраструктуры заявляют, что из-за убыточности коммунальных предприятий-перевозчиков не могут развивать услуги по перевозкам в городе.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил о необходимости поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте столицы. Об этом он сказал эфире телеканала "Киев".

"Где еще такой дешевый проезд, как в Киеве? 6,50 гривень. Может уже пора задуматься и депутатскому корпусу, и всей общественности о поднятии цены за проезд. Я уже буду говорить, что надо. Как нам развивать этот общественный транспорт, если он сегодня убыточный? Он на 300% дотационный. Чтобы мы развивали общественный транспорт, надо поднимать тарифы. Тогда совсем другой трансопрт будет", - сказал он.

Стоимость проезда в Киеве - история вопроса

Как сообщал УНИАН, с 16 мая 2022 г. в Киеве восстановлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте (в первые дни широкомасштабного вторжения России в Украину в столице была приостановлена работа наземного общественного пассажирского транспорта, через некоторое время его начали постепенно восстанавливать, но проезд был бесплатным). Цена осталась на уровне 8 грн за разовую поездку. Оплатить проезд пассажиры могут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

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В прошлом году первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник сказал, что в столице пока не будут повышать плату за проезд в коммунальном общественном транспорте.

Он отметил, что в случае возвращения к вопросу о повышении платы за проезд городские власти будут учитывать платежеспособность людей, которые пользуются общественным транспортом.

Преде войной, в мае 2021 г. трудовые коллективы транспортных коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились к столичным властям с инициативой повысить тариф за проезд.

В метрополитене отмечали, что на 2021 год экономически обоснованным является тариф в размере 21,05 грн, в "Киевпастрансе" – 25,18 грн для трамваев, троллейбусов, автобусов и 78,9 грн – для городской электрички.

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