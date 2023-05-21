Новые правила должен выполнять как подвижной состав "Киевпастранса", так и частных компаний.

С понедельника, 22 мая, в Киеве наземный общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, а не высаживать всех на ближайшей остановке.

Согласно сообщению Киевской городской государственной администрации, речь идет как о подвижном составе коммунального "Киевпастранса", так и частных компаний, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров.

"Во время воздушной тревоги водители должны довезти пассажиров до укрытий, которые расположены ближе всего по схеме движения. В частности, к станциям метро, подземным переходам, паркингам и т.д.", - подчеркивается в сообщении.

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При этом, отмечается, что пассажиры смогут выйти и на остановках.

"Повторно платить за проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно. Пассажиры могут продолжить пользоваться транспортом на том же маршруте по уже оплаченным проездным документам в течение часа", - сообщает КГГА.

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Как сообщал УНИАН, с 1 августа 2022 года в соответствии с решением Совета обороны города Киева, в столице во время воздушной тревоги наземный общественный транспорт останавливает движение, пассажиров высаживают на ближайшей остановке с рекомендацией пройти в укрытие.

В Департаменте транспорта КГГА при этом информировали, что 80% остановок в Киеве имеют рядом хотя бы подземные переходы, чтобы их использовать для защиты. Согласно этому решению, частные перевозчики также должны были бы останавливать движение, но не делают этого.

Киевляне обратились к городским властям с петицией об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги. 31 августа прошлого года Совет обороны города рассмотрел, но не изменил свое предыдущее решение.

17 мая этого года Совет обороны Киева решил, что наземный общественный транспорт в городе в случае объявления воздушной тревоги должен довозить людей до ближайшего укрытия.

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