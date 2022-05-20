Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник уверяет, что ситуация с наличием горючего в городе будет урегулирована до конца месяца.

В столице пока не будут повышать плату за проезд в коммунальном общественном транспорте.

Об этом первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник сообщил в эфире информационного телемарафона.

"При повышении платы за проезд мы также будем учитывать вопрос платежеспособности людей, которые пользуются общественным транспортом. Пока принято решение не возвращаться к поднятию тарифа. Мы постоянно мониторим эту ситуацию", - сказал он.

Поворозник отметил, что благодаря возврату оплаты за проезд с 16 мая городские власти отслеживают, на какие маршруты есть спрос и корректирует загруженность транспорта.

Также первый заместитель председателя КГГА уверяет, что ситуация с наличием горючего в столице будет урегулирована до конца месяца.

"На сегодняшний день появляется все больше АЗС, которые отпускают бензин и за наличные. Поэтому я уверен и хочу надеяться, что до конца месяца вопрос с горючим вообще уйдет с повестки дня", - сказал Поворозник.

По его словам, для коммунального транспорта в Киеве был создан соответствующий резерв топлива, поэтому "Киевпастранс" не испытывает нехватки горючего.

Как сообщал УНИАН, с 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Цена осталась на уровне 8 грн за разовую поездку. Оплатить проезд пассажиры могут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

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