Некоторые священнослужители признаются: у многих до сих пор "путин головного мозга".

В Киево-Печерской лавре начинают постепенно говорить о возможном выходе из-под подчинения России. Сегодня на территории святыни дежурит полиция и располагаются беженцы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Священнослужители неохотно общаются с журналистами. После нескольких попыток поговорить к сотрудникам СМИ подошел мужчина в рясе и сделал едва ли не сенсационное признание.

"О выходе из московского патриархата уже заявили многие священники. Но я еще раз скажу, централизованно это еще не произошло. И неизвестно, как будет. "Путин головного мозга" у многих", - сказал он.

В Лавре уже открыто требуют проведения Собора для обсуждения этих вопросов, однако процесс тормозят несколько архиепископов.

"Из-за каких-то 10-15 идиотов в рясах не надо судить по всем церквям. У людей есть определенная философия. Их 30 лет накачивали. Если ты хочешь быть с Богом, то должен быть в единстве с московским патриархом", - объясняет собеседник.

После разговора с ним журналисты планировали поговорить с одиозным митрополитом Павлом. Но там говорят, что митрополит уже все сказал по теме в своем видеоблоге. В шестиминутном ролике Павел говорит о "страданиях церкви", а войну называет "событием". При этом признается в молитвах за Украину и ВСУ.

"Главное мы делаем каждый день – это круглосуточно молитва за нашу власть, за наше войско, за наш народ и за нашу украинскую землю", - говорится в ролике.

Как сообщалось, ранее священники Киево-Печерской лавры напали на журналистов после вопроса об агрессии России.