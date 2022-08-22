Митрополит раздал захватчикам подарки, а молебные поименно пропели каждому "Многая лета".

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий встретился с пленными оккупантами. Он подарил им шоколадки и спел "Многая лета" поименно.

Видео встречи в Киево-Печерской лавре опубликовал журналист Владимир Золкин.

Во время общения с оккупантами глава УПЦ МП пожелал им "здоровья и скорейшего возвращения к семьям", раздал молитвословы, иконки и шоколадки.

"Хочу пожелать вам здоровья, чтобы Господь вернул вас в свою родину, семьи. Чтобы вы увидели матерей, сестер, жен, детей, братьев, друзей. Хотел бы, чтобы вы им сказали такие слова: мы не хотим войны, которая сегодня ведется в Украине. Мы не хотим, чтобы разрушались наши города, поселки, чтобы гибли наши и ваши люди. Не хотим, чтобы матери ни в Украине, ни в России встречали своих мертвых сыновей и плакали над ними горькими, неутешительными слезами. Это нужно остановить, это можно остановить", – сказал Онуфрий.

Кроме того, митрополит назвал путь завершения войны. По его убеждению, правителям России и Украины нужно "найти слово любви, которым останавливается всякое зло".

"Надо найти слово любви, которое могло бы заставить замолчать пушки, остановить ракеты. Мы хотим, чтобы был мир. Наша УПЦ делала все, чтобы русский и украинский народы жили в мире, согласии и любви. Получилось так, как получилось. Но даже если зло произошло, его следует остановить. Пусть Господь даст нашим правителям мужество, ум, мудрость найти то слово любви, которым останавливается всякое зло", – заявил он.

Кроме того, Онуфрий заявил, что молится за "всех людей" на "поле боя".

"Хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех людей, находящихся на поле боя... Чтобы народы, вышедшие из единой купели Крещения, воевали друг с другом - это позор. И мы должны сделать все, чтобы это безумие прекратилось", – сказал митрополит.

Оккупанты получили подарки от Онуфрия, а затем пленным поименно пропели "Многая лета".

Отделение УПЦ:

27 мая Синод УПЦ МП объявил о полной самостоятельности и независимости от московской церкви. Это следует из решения Собора, состоявшегося в Киеве, внести изменения в собственный устав, убрав упоминания о Московском патриархате.

По результатам работы Собор осудил войну и выразил соболезнования всем, кто пострадал в войне. Собор выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине. Было обращение к властям Украины и России с просьбой продолжать переговорный процесс и "поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие".

О создании Православной церкви Украины в постановлении, в частности, отмечается, что Собор "не теряет надежды на возобновление диалога".

28 мая Епифаний жестко ответил на решение УПЦ МП о "самостоятельности".

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