Александр Корниенко отметил, что в регионах пытаются за тысячу гривень организовать людей для приезда в Киев.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко говорит, что на завтрашнюю акцию протеста под парламентом собирают людей в регионах за тысячу гривень в день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

При этом он посоветовал завтра журналистам приходить пораньше, потому что "могут быть заблокированы проходы" в парламент.

Корниенко отметил, что в регионах пытаются за тысячу гривен организовать людей для приезда в Киев.

"Есть у меня такое мнение, что когда людей собирают в регионах по тысяче гривен в день, это как-то на переворот меньше похоже. Если люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно", - отметил Корниенко.

По его словам, "гуляет" информация о возможных подвозах протестующих из регионов в Киев. "Сейчас погода очень плохая. Так может надо и тысячу давать, чтобы люди смогли приехать", - сказал заместитель председателя ВРУ.

На уточняющий вопрос, является ли это информацией от правоохранительных органов, Корниенко ответил: "Ну конечно. А откуда еще?".

Также первый заместитель председателя ВР призвал серьезно относиться к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о подготовке 1 декабря государственного переворота. Он отметил, что СБУ проверяет эту информацию и открыто уголовное дело. При этом он добавил, что если действительно будут какие-то доказательства, то "конечно СБУ должна давать ответы".

"Мы со своей стороны просто так тролим оппозиционеров, которые у нас все время собираются и не всегда могут даже сказать, по какому поводу", - добавил Корниенко, говоря о протестных акциях оппозиции.

По его словам, каждый день возле парламента происходит где-то 5-6 митингов. При этом напомнил, что сегодня проходит акция протеста ФОПов.

"Возможно они что-то выдуднят (речь идет о том, что участники акции создавали шум через дудки и барабаны - УНИАН) сегодня, но не уверен", - сказал Корниенко.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Автор: Надя Пришляк