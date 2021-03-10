Огромная пробка тянется от Житомирского шоссе к центру города, через проспект Победы.

По состоянию на 9 утра 10 марта ситуация с дорожным движением в Киеве осложнена. Сильные пробки возникли на мостах через Днепр и в Подольском районе.

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По данным сервиса Google Maps, на мосту Метро, мосту Патона и Дарницом мосту пробки парализовали проезд в направлении правого берега. Менее напряженная ситуация – на Северном и Южном мостах.

В Подольском районе сильные пробки образовались на проспекте Правды, улице Вышгородской и Автозаводской.

Перегружены дороги вдоль Днепра - на улице Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе. На Набережном шоссе ситуацию осложняет ДТП.

Большие проблемы с движением возникли на проспекте Степана Бандеры, улицах Елены Телиги и Александра Довженко и Вадима Гетьмана.

Огромная пробка тянется от Житомирского шоссе к центру города, через проспект Победы.

Пробки в центре Киева возникли на бульваре Тараса Шевченко, на улице Владимирской, в районе Бессарабского рынка и на улице Бассейной. Осложнен проезд на улице Большой Житомирской.

На левом берегу Киева пробки возникли на бульваре Перова и на Броварском проспекте, а также на проспекте Соборности.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода . Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них. Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед . Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу. Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: Дмитрий Захаров