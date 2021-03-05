Утром в пятницу улицы Киева "покраснели" от пробок.

Утром в пятницу, 5 марта, на улицах Киева образовалось множество пробок. В том числе затруднено движение на всех мостах через Днепр.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Традиционно пробки образовались на въездах в столицу со стороны Крюковщины и Софиевской Борщаговки. Также пробка образовалась на подъезде к с.м. "Лесная" со стороны Быковни. Здесь ситуацию дополнительно осложнило ДТП на Броварском проспекте.

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Из-за трех ДТП, которые произошли ул. Ивашкевича, Луговой и Автозаводской, затруднен выезд в сторону центра с Мостицкого массива и Приорки.

Помимо этого значительные трудности с трафиком наблюдаются на ул. Новоконстантиновской, пр. Степана Бандеры, ул. Елены Телигы, Богатырской, а также на пр. Героев Сталинграда.

Многокилометровая пробка парализовала движение на Набережно-Рыбальской в сторону Подола, а также практически остановились Набережное шоссе и Набережно-Крещатицкая улица в сторону Подола.

На пр. Победы пробка начинается задолго до подъезда к с.м. "Житомирская" и заканчивается лишь у с.м. "Берестейская". Также остановился участок от пересечения с ул. Шелуденко до Бессарабского рынка.

Также пробки наблюдаются на пр. Любомира Гузара, пр. Лобановского, ул. Новой, а на Голосеевском проспекте пробка растянулась от с.м. "Выставочный центр" до с.м. "Голосеевская".

Ситуация на мостах

На всех столичных мостах через Днепр образовались пробки. Труднее всего ситуация на Южном мосту, здесь пробка начинается еще у с.м. "Осокорки", а заканчивается лишь у с.м. "Выдубичи". Также пробки наблюдаются на въездах и выездах с каждого моста.

Пробки на Левом берегу

Как мы уже писали, пробки образовалась на Броварском проспекте со стороны Быковни в районе с.м. "Лесная".

Трудности с трафиком также наблюдаются на бул. Перова в обе стороны, улицах Кубанской Украины, Братиславской, Гната Хоткевича, пр. Гагарина и на Днепровской набережной.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу. Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

Главные новости Украины и мира на утро 5 марта

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Автор: Екатерина Лиманская