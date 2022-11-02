По словам Марины Кудерчук, председателя Государственного агентства по вопросам кино, Юлия Каждан имеет достаточный бэкграунд для выполнения поставленных перед ней задач.

Юлия Каждан назначена новой исполняющей обязанности руководителя Довженко-Центра. До назначения эту должность занимала Елена Гончарук. Юлия Каждан возглавит Довженко-Центр именно на время до завершения конкурсного отбора на должность Генерального директора Центра.

Как сообщили в Государственном агентстве по вопросам кино, задачами нового исполняющего обязанности будет "полный и объективный анализ финансово-хозяйственной деятельности ГП, исправление выявленных проверкой органа управления нарушений, установление других фактических обстоятельств дела и предоставление предложений относительно возможных путей улучшения деятельности Центра".

По словам Марины Кудерчук, председателя Государственного агентства по вопросам кино, Юлия Каждан имеет достаточный бэкграунд для выполнения поставленных перед ней задач. Юлия-эффективный кризис-менеджер, юрист.

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Сам конкурс на должность главы Довженко-Центра будет объявлен после регистрации Минюстом Украины нового Положения о порядке организации и проведения конкурса на должность руководителя государственного учреждения культуры (предприятия, учреждения, организации) в сфере кинематографии, что относится к сфере управления Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Новое назначение никаким образом не повлияет на статус приватизации по Довженко-Центру. По словам главы Госкино, центральный корпус Центра Довженко на Васильковской, в котором проходят художественные мероприятия и размещена уникальная коллекция учреждения, и в дальнейшем остается на балансе Центра Довженко.

"Помещения будут функционировать в соответствии с Уставом и в обычном режиме", — подчеркнула Марина Кудерчук. Она добавила, что "Довженко-Центр" останется на том же месте и ни один из правительственных приказов не предусматривал ни ликвидации учреждения, ни его передислокации.

Два корпуса Центра Довженко общей площадью около 9 тысяч квадратных метров, которые Фонд госимущества выставил на приватизацию, более 20 лет никоим образом не использовались Центром для реализации любых культурных проектов. Эту недвижимость Довженко-Центр просто предоставлял в аренду.