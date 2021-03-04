По его словам, 87 тыс. записались через приложение «Дія», 9,9 тыс. - через портал.

Около 100 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія» и на одноименном портале государственных услуг.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеВакцина - это шанс вернуть нормальную жизнь: Минздрав ускорит вакцинацию от коронавируса

«100 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19», - написал он.

По его словам, 87 тыс. записались через приложение «Дія», 9,9 тыс. - через портал. Еще 2,8 тыс. записались с помощью контакт-центра Минздрава.

Запись на прививку от коронавируса в Украине

1 марта мобильное приложение «Действие» и одноименный портал госуслуг открыли запись в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19.

Согласно внутреннему алгоритму записи, сначала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua или в приложении, после чего в разделе «Услуги» выбрать пункт «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19».

Главные новости Украины и мира на утро 4 марта

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец