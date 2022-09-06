При этом депутаты поддержали предложение президента о запрете на реорганизацию Государственного агентства лесного хозяйства на время военного положения и в течение года после него.

Верховная Рада приняла закон об оптимизации процедуры принудительного отчуждения и изъятие имущества в условиях войны.

Как сообщил в Telegram первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 262 народных депутатов.

Так, парламент повторно с предложениями президента принял закон" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения " (№7605).

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При этом депутаты поддержали предложение президента Владимира Зеленского о запрете на реорганизацию Государственного агентства лесного хозяйства на время военного положения и в течение года после него.

Согласно пояснительной записке, закон принимается с целью обеспечения срочного реагирования органами местной и центральной власти по сохранению и применению предприятий оборонного значения в интересах государства, недопущения их уничтожения или захвата врагом.

В частности, военным администрациям на местах предоставляется право оперативного реагирования и срочного внесения вопросов относительно предприятий оборонного значения негосударственной формы собственности в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Принятие документа позволяет ускорить сроки перехода промышленности на военные рельсы, особенно тяжелой промышленности и машиностроительной отрасли.

Война в Украине:

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. В последний раз действие военного положения в Украине было продлено на 90 суток - до 23 августа.

15 августа военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября

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