Документ позволит ускорить срок перехода промышленности на военные рельсы, особенно тяжелой промышленности и машиностроительной отрасли.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№7605), который направлен на совершенствование и оптимизацию процедуры и механизма проведения принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях военного положения.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов.

Закон был принят для повышения экономической безопасности, защиты суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства от вооруженной агрессии России.

Согласно пояснительной записке к документу, инициатива принимается с целью обеспечения экстренного реагирования органами местной и центральной власти относительно сохранения и использования предприятий оборонного значения в интересах государства, недопущения их уничтожения или захвата врагом.

Военным администрациям на местах предоставляется право оперативного реагирования и срочного внесения вопросов в отношении предприятий оборонного значения негосударственной формы собственности в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Предложенная процедура даст возможность принимать решения в этой чрезвычайно важной сфере оперативно, компетентно и ответственно, поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал. Принятие документа позволит ускорить срок перехода промышленности на военные рельсы, особенно тяжелой промышленности и машиностроительной отрасли", - говорится в документе.

Война в Украине:

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. В последний раз действие военного положения в Украине было продлено на 90 суток – до 23 августа.

15 августа военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября

На период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. устанавливается комендантский час.

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