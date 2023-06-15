В Мариупольском районе работала ПВО, отметил советник мэра.

Во временно оккупированном россиянами городе Волноваха Донецкой области в четверг, 15 июня, был "красивый прилет".

После хлопка была "файна" детонация, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он отмечал, что в Мариупольском районе работала противовоздушная оборона.

"Волноваху "бавовныть". Хорошенько "бавовныть". Мариупольский район - зафиксирована работа ПВО. Пока просто ПВО, но ждем "бавовну"... с места говорят про "файну" детонацию после "бавовны"... Красиво попали. И где это российское ПеВеО? Просто день Волновахи...", - отметил советник главы города.

Стоит отметить, что Волноваха с 11 марта прошлого года полностью оккупирована россиянами. Противник маже полностью уничтожил город. Местных жителей эвакуировали.

Ситуация в Донецкой области - сегодня это стоит знать

В начале мая стало известно, что защитники Украины пошли вперед на Бахмутском направлении. 12 июня заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши воины в течение прошлой недели на правом фланге продвинулись более чем на 3 км.

Также в июне защитники Украины освободили от россиян ряд населенных пунктов, расположенных в Волновахском районе Донецкой области, - Макаровка, Сторожевое и Нескучное.

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