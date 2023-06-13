В городе враги совершают провокации, отметили в Генштабе.

В городе Голая Пристань Херсонской области, который временно оккупирован российскими захватчиками и серьезно пострадал в результате подрыва врагами дамбы Каховской ГЭС, прихвостни РФ заставляют выживших лгать на камеру.

Местных жителей заставляют выражать благодарность так называемым "спасателям" якобы за эвакуацию, хотя на самом деле помощи они не дождались, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке во вторник вечером, 13 июня. В Генштабе добавили, что противники также обстреливают "эвакуационные пункты" в Голой Пристани и обвиняют в этом ВСУ.

"...оккупационная так называемая "власть" заставляет местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям "МЧС РФ" за якобы спасение и эвакуацию. Хотя все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга. После стабилизации ситуации и отхода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов", - отмечается в сводке.

Последствия подрыва Каховской дамбы - сегодня это стоит знать

После того, как россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую дамбу, десятки населенных пунктов на юге Украины начало затапливать. В частности, под воду начала уходить Голая Пристань, некоторые люди оказались в "плену".

Россияне не только не спасали людей, но и мешали спасению, в том числе - открывали огонь. Стоит отметить, что по состоянию на 13 июня власти РФ не предоставили гарантий безопасности представителям ООН, чтобы они могли начать помогать людям на временно оккупированной украинской земле.

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