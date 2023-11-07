Новая услуга в приложении "Дія" будет полностью бесплатной.

Правительство поддержало возможность оформления временного разрешения на выезд ребенка за границу через государственное приложение "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. "Будет работать все очень просто. Необходимо, чтобы у обоих родителей была "Дія". Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении "Дія.Підпис". Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут все проверить онлайн", - отметил Федоров.

По его словам, новая услуга в "Дії" будет полностью безоплатной. При этом классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.

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Новые услуги в "Дії" - что известно

С октября в "Дії" украинцы могут найти ближайший к себе "Пункт несокрушимости". Из соображений безопасности услуга заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В начале ноября в приложении запустили новую услугу, по которой можно оплатить штраф за административное правонарушение.

А 1 ноября в ГПСУ объяснили, почему документы в "Дії" не будут принимать на пропускных пунктах Украины.

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