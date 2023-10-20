Услуга заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской из соображений безопасности.

Сегодня, 20 октября, в приложении "Дия" заработала новая услуга, с помощью которой можно найти ближайший к себе "Пункт несокрушимости". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"В "Дия" отныне можно найти ближайший к себе "Пункт несокрушимости", посмотреть график работы и удобства, проложить маршрут. Это позволит людям, в случае необходимости, получить доступ к свету, теплу, воде или интернету", - говорится в сообщении.

Отмечается, что карту можно загрузить, и она будет доступна офлайн, если исчезнет электроэнергия и связь.

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Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинцы отныне смогут узнать на этой интерактивной карте адрес, график работы и условия каждого "Пункта несокрушимости". А также отфильтровать по конкретным потребностям - есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь.

На карте доступна информация о пунктах во всех областях, кроме Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской. А также частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской из соображений безопасности.

Федоров также анонсировал, что впоследствии планируется расширить функционал услуги. Украинцы смогут посмотреть фотографии "Пунктов несокрушимости", поставить им оценку, оставить отзыв и тому подобное.

"Пункты несокрушимости" - что известно

В ноябре 2022 года из-за массированных вражеских ракетных ударов российских оккупантов по украинским объектам критической инфраструктуры, в Украине возникли серьезные проблемы с электро -, тепло-и водоснабжением.

Для решения этой проблемы в Украине развернули более 3 700 "Пунктов несокрушимости" для пребывания людей во время длительного отключения электроэнергии или тепла. "Пункты несокрушимости" - это специально обустроенные места, где можно, в частности, согреться и подзарядить телефон.

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