Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет дело.

В Минцифры сообщили, что в "Дії" запустили новую услугу, с которой можно оплатить штраф за административное правонарушение в государственном приложении.

"Теперь украинцы могут уплатить штраф за админнарушение просто в "Дії". Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд. Всего за несколько кликов - в смартфоне", - сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, для этого нужно открыть раздел судебные дела или судебные штрафы, выбрать штраф и оплатить его. После чего квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.

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Приложение "Дія" - последние новости

С 20 октября в приложении "Дія" заработала новая услуга, по которой можно найти ближайший "Пункт несокрушимости". Из соображений безопасности услуга заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Позже, в конце октября, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что электронные повестки гражданам Украины через "Дію" не будут раздавать.

1 ноября в "Дії" сообщили, что только с цифровым паспортом в приложении никогда нельзя было пересечь границу.

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