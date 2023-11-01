При пересечении границы загранпаспорт должен быть в наличии физически.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины выявляют факты подделки приложении "Дия" и фальшивые документы в нем.

Как сообщил заместитель начальника отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук в интервью Интерфакс, загранпаспорт должен быть имеющимся физически. Однако на границе могут принять документы, которые демонстрирует приложение "Дия", что, например, подтверждают наличие инвалидности у лица.

"Паспорт в "Дии" может использоваться только для идентификации личности, но не для пересечения границы, в частности из-за некоторых нюансов, скажем так, программного продукта", - отметил он.

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По его словам, сотрудники ГПСУ выявляли факты попыток показать документы в псевдо "Дии".

"Человек утверждал, что он - многодетный отец, показывает нам три свидетельства в приложении. А при придирчивой проверке выяснилось, что он пытался обмануть пограничников, демонстрируя фальшивые свидетельства в поддельном приложении", - добавил он.

Справка УНИАН. Дия - приложение для мобильного телефона, которое реализовало Министерство цифровой трансформации. Приложение позволяет иметь под рукой в цифровом виде все необходимые документы.

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Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что с 1 октября женщины-медики будут подлежать обязательному военному учету. Однако, в отличие от мужчин, к ним применять ограничения на выезд за границу пока не планируют.

В октябре стало известно, что в Одесской области задержали предпринимателя-перевозчика, который переправил за границу 18 уклонистов под видом водителей международных автобусных рейсов. Тогда был ликвидирован канал незаконной переправки мужчин через государственную границу через систему "Шлях".

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