Свидетели из медицинской комиссии говорят, что наличие металлоспицы "не является значительным диагнозом для определения лица непригодным к военной службе".

Жителя Чернигова приговорили к условному сроку наказания за уклонение от военной службы. Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор суда вынес Деснянский районный суд города Чернигова 31 января.

Согласно решению суда, в ноябре 2022 года черниговец прибыл на призывной участок и прошел медицинскую комиссию, по заключению которой был признан здоровым и пригодным для прохождения военной службы. 12 декабря мужчина получил повестку и должен был 20 декабря уже быть отправленным в воинскую часть.

Однако черниговец написал заявление об отказе от прохождения военной службы, в результате чего ему инкриминировано нарушение ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемый свою вину признал частично и сообщил, что от мобилизации не уклонялся. На время прохождения медкомиссии он имел перелом правой ключицы, о чем предоставил документы хирургу.

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"Врачи на комиссии сказали, что признают его ограниченно годным, поэтому он так и считал, хотя заключение не читал", - приведены объяснения обвиняемого в решении суда.

Когда черниговец узнал, что его отправляют в 46-ю десантно-штурмовую бригаду, он подчеркнул военным должностным лицам, что является ограниченно годным и заявил, что согласен пойти служить в 72-ю бригаду, но ему отказали.

По информации свидетелей из медицинской комиссии, наличие металлоспицы "не является значительным диагнозом для определения лица непригодным к военной службе". Мужчина предоставил медицинские документы, подтверждающие травмирование - многооскольчатый перелом правой ключицы, проведенную операцию в июле, госпитализацию в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года, когда уже началось расследование, мужчина повторно получил закрытый многооскольчатый перелом правой ключицы со смещением отломков с наличием металлических фиксаторов и миграцией этих фиксаторов.

Суд признал виновным черниговца по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, однако освободил от отбытия наказания с испытательным сроком 1 год.

Суд в частности учел, что мужчина способствовал раскрытию уголовного правонарушения, положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего сына и родителей-пенсионеров и имеет проблемы со здоровьем, ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности.

Другие приговоры судов по уклонистам:

Ранее в Тернопольской области судили мужчину, который не пришел в военкомат после получения повестки и прохождения ВЛК. Он объяснил это тем, что боится идти на войну. В суде выяснилось, что в начале полномасштабного вторжения он добровольно хотел воевать, однако его признали непригодным к службе. Его приговорили к испытательному сроку в полтора года.

А на Харьковщине приговорили к трем годам лишения свободы мужчину, который прошел военно-врачебную комиссию, однако не прибыл в военкомат. В суде он сказал, не готов брать оружие в руки.

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