Еще военнообязанный объяснил, что имеет огород, за которым должен ухаживать.

В Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации из-за "психологической неготовности". Уклониста приговорили к трем годам лишения свободы.

Решение принял Лановецкий районный суд. Как сообщают в Тернопольской областной прокуратуре, подсудимый объяснил уклонение от призыва психологической неготовностью к военной службе а также тем, что у него нет семьи, а надо "присматривать за огородом".

В суде прокурор доказал, что житель села Пещерная состоял на учете в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) как военнообязанный. После объявления и проведения мобилизации в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины мужчина прошел медицинское освидетельствование и был признан военно-врачебной комиссией годным к службе в ВСУ.

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После получения повестки для отправки в составе команды в учебный центр для дальнейшей военной службы, "не имея правовых оснований на отсрочку", военнообязанный не явился в ТЦК.

"На суде обвиняемый свою вину признал в том, что он прошел врачебную комиссию, получил повестку, однако, по его словам, в военкомат не явился, потому что не имеет семьи и не видит оснований идти воевать. А также имеет огород, домашних животных и переживает за свое хозяйство, психологически не готов к несению службы", – информирует прокуратура.

Учитывая эти объяснения мужчины, суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (ст. 336 УК Украины). Ему назначили наказание-три года лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу. В области это уже третий случай наказания уклонистов.

Уклонение от мобилизации

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что в Украине существуют "серые" и "черные" схемы уклонения от службы в ВСУ. К первой категории относится получение фиктивной справки с привлечением военкоматов, военно-врачебных комиссий. В то же время "черными" схемами Сапьян называет дела с пересечением границы.

Уклонение от призыва во время мобилизации является уголовным преступлением, которое, согласно статье 336 наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. В июле сообщалось, что приговор за уклонение от мобилизации получил харьковчанин. Сначала мужчине дали условный срок, однако после апелляции прокурора его изменили на реальный.

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