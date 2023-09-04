Мужчина раскаялся и объяснил, что не явился по повестке, потому что видел подготовку военных, которая его напугала.

Житель Тернопольской области уклонился от мобилизации из-за страха. Суд этот аргумент не заценил и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Соответствующее решение вынес Тернопольский апелляционный суд. Суд первой инстанции применил более мягкое наказание - один год и шесть месяцев испытательного срока. Сторона защиты и сторона обвинения с ним согласны не были.

В июне 2022 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, получил боевую повестку, но в военкомат не явился. Дело было передано в суд. Уклониста приговорили к испытательному сроку в полтора года.

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Впрочем, адвокат мужчины ходатайствовал об уменьшении испытательного срока до 1 года, отметив, что его подзащитный в начале большой войны добровольно пришел в военкомат и его отправили по повестке в Житомир, однако там мужчину считали непригодным к службе в таком роде войск.

Украинец повторно прошел ВЛК и получил еще одну повестку. Однако он заявил, что не пришел в военкомат, поскольку видел подготовку военных и побоялся. Мужчина покаялся в содеянном, но заявил, что имеет малолетнюю дочь и хорошо характеризуется по месту жительства и работы.

Прокурор также подал апелляцию на решение суда первой инстанции и настаивал, что уклонение от мобилизации подрывает обороноспособность Украины в условиях полномасштабного российского вторжения, что ставит под угрозу независимость государства. Следовательно, он просил Тернопольский апелляционный суд отменить решение об испытательном сроке и отправить уклониста в тюрьму на три года. Коллегия судей встала на сторону прокурора.

Предыдущее решение суда "в полной мере не учло тяжесть совершенного уголовного правонарушения, поскольку отказ от защиты Родины свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного преступления, что может привести к подрыву воинской дисциплины, расстройству действий, направленных на защиту суверенитета государства и в условиях военного положения недопустимо".

Уклонение от мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что военные просят ввести изменения для увеличение количества мобилизованных.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что изменений к мобилизации не произойдет.

Представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский заявлял, что сейчас нет предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по деятельности военно-врачебных комиссий. Было решено, в частности провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Он подчеркнул, что всеми случаями, когда решения были очевидно безосновательными и незаконными, должны заняться правоохранители.

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