За уклонение он был приговорен к трем годам лишения свободы.

Жителя Балаклеи приговорили к 3-м годам лишения свободы за уклонение от призыва.

Как сообщает прокуратура Харьковской области, мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к прохождению военной службы в ВСУ.

В феврале 2023 года он получил повестку для прибытия в военкомат для отправления в воинскую часть, но решил не прийти и скрывался у своего знакомого на даче.

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"В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что не готов брать оружие в руки и нацелить на другого человека", - говорится в сообщении.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Обвинительный приговор вынес Балаклейский районный суд Харьковской области. Длится срок на апелляционное обжалование.

Мобилизация в Украине - последние новости

В октябре в Украине заработал онлайн-реестр военнообязанных мужчин. В нем будут содержаться основные данные призывников, такие как место жительства и работы, адрес, номер телефона, семейное положение, владение транспортными средствами.

Такой механизм упростит постановку мужчин на воинский учет. О рассылке электронных повесток пока речь не идет, но возможно такую функцию внедрят в будущем.

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