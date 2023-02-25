Сразу после войны Украина должна стать членом Альянса, что будет выгодно всем в НАТО.

НАТО должно принять Украину в свой состав сразу после окончания войны, поскольку украинская армия будет самой опытной на континенте. Об этом заявил избранный, но еще не вступивший в должность президент Чехии Петр Павел в интервью Суспільному.

По его словам, пока идет война, о вступлении Украины в НАТО речи быть не может, поскольку это тут же приведет к войне между ядерными странами. Однако после установления мира Альянс должен рассмотреть вопрос членства Украины.

"Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО – за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные, будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО", – заявил Павел.

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Перспективы членства Украины в НАТО

30 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о том, что Украина официально подает заявку на вступление в НАТО. Решение было принято на фоне объявленной Кремлем аннексии четырех регионов Украины.

В годовщину российского вторжения Зеленский отметил, что Украина хотела бы получить от НАТО определенные гарантии безопасности на то время, пока процесс вступления Украины в Альянс не завершился.

Недавно стало известно, что генсек НАТО официально пригласил президента Украины принять участие в следующем саммите НАТО, который состоится летом в Вильнюсе.

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