Эта встреча высших чиновников страна НАТО происходит для решения стратегии альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить следующий саммит альянса. Генсек самостоятельно заявил об этом во время пресс-конференции в эстонском Таллине.

Норвежец отметил, что надеется на личное присутствие Зеленского, однако все зависит от развития событий на тот момент. Саммит НАТО состоится 11-12 июля в столице Литве Вильнюсе.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - заявил Столтенберг.

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Саммит НАТО - это встреча участников военного альянса на самом высоком уровне, на котором рассматривают стратегическое направление деятельности данной организации. В 2022-м страны впервые провели сразу три саммита НАТО. Первый был в онлайн формате 25 февраля, а последующие два в офлайн режиме: в Брюсселе 24 марта и Мадриде 29-20 июня. Нынешний саммит запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе.

Как ранее заявлял посол Украины в Литве Петер Бешта, Зеленский планировал лично посетить этот саммит НАТО. Для получения такой возможности президент должен был быть приглашенным на этот съезд, ведь Украина не является участником Североатлантического альянса. Кроме этого похожая риторика была и у спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который заявлял о надежде Киева получить приглашение на саммит.

Отметим, что Зеленский за период полномасштабного вторжения лишь дважды покидал пределы Украины. В декабре прошлого года президент Украины посетил Вашингтон, а в начале февраля 2023-го года – Лондон. Там он встретился с Джо Байденом и Риши Сунаком соответственно.

Саммит НАТО: что известно

Йенс Столтенберг ранее заявлял, что среди повестки дня саммита НАТО в Вильнюсе будет поддержка Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что саммит НАТО 2024 состоится в США. Это будет четвертый съезд высокопоставленных чиновников альянса в пределах Соединенных Штатов Америки – последний раз он проходил в Чикаго в 2012-м.

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