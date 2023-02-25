Этот вопрос обсуждался с ЕС, Великобританией и США.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина хотела бы иметь гарантии безопасности на пути к Организации Североатлантического договора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

В ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, когда и при участии каких стран они могут быть утверждены, Зеленский подчеркнул: "Мы хотели бы иметь гарантии безопасности на пути в НАТО. Мы не знаем, когда Украина будет там. Это зависит сегодня не от Украины".

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Он добавил, что Украина продемонстрировала свою мощь: как на поле боя, так и "в социуме, который максимально поддерживает этот геополитический курс".

"Что касается вызовов на пути к Альянсу, – мы хотим иметь гарантии безопасности. С какими государствами мы об этом говорим, – с Европейским Союзом, мы говорим об этом с Великобританией, мы говорим об этом с Соединенными Штатами Америки. Пока что это круг, с кем мы обсуждали этот вопрос. Когда это может произойти, – я не могу вам сказать", - отметил Зеленский.

Оружие для Украины: детали

8 февраля президент Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Украине боевые самолеты. При этом британский премьер-министр Риши Сунак объявил о планах организовать подготовку украинских пилотов.

23 февраля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил убеждение, что Великобритания должна "растопить лед" и предоставить Украине истребители.

Премьер-министр Соединенного Королевства призвал союзников удвоить военную поддержку Украины. Он выступил за разработку гарантий безопасности для Украины. По его мнению, Украина должна получить долгосрочные гарантии безопасности и поддержки Запада до того момента, как вступит в НАТО.

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