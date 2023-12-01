По мосту будут двигаться автобус №111, спецтранспорт и автомобили экстренных служб.

В Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост для движения транспорта, но проезд разрешен не всем. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

"С сегодняшнего дня на Подольско-Воскресенском мосту начал свою работу новый временный автобусный маршрут № 111 по направлению "станция метро "Площадь украинских героев" – станция метро "Левобережная", - говорится в сообщении.

В частности, движение автобусов организовано по маршруту:

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ул. гетмана Павла Скоропадского-ул. Владимирская-бульв. Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Владимирский спуск – Боричев спуск – ул. Набережно-Крещатицкая – Подольский мостовой переход – ул. Центральная Садовая – ул. Евгения Маланюка – ул. Комбинатная – ул. Каховская – ул. Пантелеймона Кулиша – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – ул. Раисы Окипной – ул. Евгения Сверстюка – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – ул. Пантелеймона Кулиша – ул. Каховская – ул. комбинатная – ул. Евгения Маланюка – ул. Центральная Садовая (до улицы Дамбовой) – Подольский мостовой переход – ул. Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – ул. Набережно-Крещатицкая – Боричев спуск – Владимирский спуск – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – ул. гетмана Павла Скоропадского.

В то же время, обращается внимание, что во время воздушной тревоги движение транспорта на этом участке будет остановлено, мост закрыт.

При этом отмечается, что движение по мостовому переходу открыто для обеспечения жизнедеятельности города во время военного положения.

В частности, проезд разрешен спецтранспорту, автомобилям экстренных служб, а также автобусному маршруту № 111, который соединяет левый и правый берега Киева Подольско-Воскресенским мостовым переходом.

Подольско-Воскресенский мост - новости

Как сообщал УНИАН, 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста.

Активные работы по возведению моста начались еще в 2003-м году и изначально ожидалось, что объект инфраструктуры будет сдан в эксплуатацию в 2008-м. Ранее Кличко заявлял о планах в конце 2020 года открыть автомобильную часть мостового перехода.

Проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки. На нем планировали обустроить шесть полос для автомобильного движения и два железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе, проложат также трубопровод.

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