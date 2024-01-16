Кабмин разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса бронировать сотрудников от мобилизации без ограничений.

16 января Кабинет министров сменил порядок бронирования работников оборонно-промышленного комплекса - теперь предприятия ОПК смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, правительство внесло изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения, относительно бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые Минстратегпром определил критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

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независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

"Отныне предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности", - отметил заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко.

По его словам, это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.

Отмечается, что это решение является общей позицией Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики.

Бронирование от мобилизации в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине есть законопроект, мобилизация в котором предусмотрена с 25 лет. Кроме того, в нашей стране предлагают освободить от службы мужчин, которые могут платить высокие налоги.

8 января стало известно, что в офисе президента отказались от идеи внедрение возможности откупа от мобилизации за счет уплаты налогов.

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